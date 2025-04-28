В Газу доставлены еще 11 освобожденных заключенных
время публикации: 28 апреля 2025 г., 16:04 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 16:06
В понедельник, 28 апреля, в Газу из израильской тюрьмы были доставлены 11 освобожденных заключенных.
Машины "Красного Креста" привезли их в Европейскую больницу в Хан-Юнисе, на юге сектора.
Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.
Еженедельно в Газу десятки возвращают десятки задержанных ранее жителей сектора.
Ссылки по теме