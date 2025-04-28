Подполковник, тайно снимавший девушек-военнослужащих, приговорен почти к 7 годам тюрьмы

В понедельник, 28 апреля, бывший командир автошколы на базе "Бахад-6" подполковник Дан Шарони был приговорен военным судом к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за десятки нарушений неприкосновенности частной жизни и сексуальные преступления.

В июне прошлого года Дан Шарони был признан виновным по десяткам пунктам, связанным с нарушением неприкосновенности частной жизни, неподобающим поведением, непристойными действиями. Среди прочего, обвиняемый тайно снимал девушек-военнослужащих в интимных ситуациях.

Ранее суд полностью отверг версию обвиняемого, который утверждал, что в его действиях не было "сексуального подтекста". В решении суда отмечалось, что его действия носили систематический характер.

Шарони в рамках сделки со следствием признал свою вину по более чем 70 пунктам.