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Израиль

Галь Хирш встретился с послами стран, граждане которых находятся в плену ХАМАСа

Заложники
время публикации: 28 апреля 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 21:58
Галь Хирш встретился с послами стран, граждане которых находятся в плену ХАМАСа
GPO

В понедельник, 28 апреля, координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш провел брифинг для послов и представителей стран, граждане которых находятся в плену у ХАМАСа.

На встрече была представлена текущая ситуация, переговорный процесс, а также затронуты вопросы, требующие координации и сотрудничества в усилиях по возвращению всех заложников.

Израиль
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