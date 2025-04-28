Галь Хирш встретился с послами стран, граждане которых находятся в плену ХАМАСа

В понедельник, 28 апреля, координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш провел брифинг для послов и представителей стран, граждане которых находятся в плену у ХАМАСа.

На встрече была представлена текущая ситуация, переговорный процесс, а также затронуты вопросы, требующие координации и сотрудничества в усилиях по возвращению всех заложников.