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Израиль

На севере Израиля перехвачен гашиш на миллионы шекелей

Полиция
Наркотики
время публикации: 28 апреля 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 08:22
На севере Израиля перехвачен гашиш на миллионы шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании на севере Израиля четырех подозреваемых в незаконной транспортировке наркотиков на сумму в миллионы шекелей. Задержанным от 20 до 30 лет, все они – жители юга Израиля.

При обыске в автомобиле, остановленном для проверки на 71-й трассе около поселка Эйн-Харод, было найдено 116 кг гашиша.

Задержанных доставят в суд для для рассмотрения вопроса о продлении срока содержания их под стражей.

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