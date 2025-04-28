Сегодня проводится призыв в ЦАХАЛ ультраортодоксов

Сегодня, 28 апреля, ЦАХАЛ проводит призыв представителей ультраортодоксального сектора в боевые части и части боевой поддержки, которые позволяют призывникам сохранить привычный для них уклад жизни. В частности, в бригаду "Хашмонаим" будет призвана рота срочников и рота резервистов. Им предстоит пройти курс молодого бойца, предназначенный для пехотных частей ("роваи 07").

Боевая подготовка продлится восемь месяцев. Она включает в себя занятия по стрельбе, ведению боевых действий на застроенной территории, бою в ночных условиях. Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что речь идет об уникальном проекте, позволяющем защищать страну и укрепиться в вере и соблюдении заповедей, в условиях, отвечающих потребностям призывников.

Несколько дней назад комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне провела специальное заседание, посвященное законопроекту о военной службе учащихся ешив. Подполковник Авигдор Дикштейн, глава отдела по работе с ультраортодоксами в ЦАХАЛе, привел статистику: из 18915 повесток, направленных представителям этого сектора, на службу явились лишь 232 человека, из которых 57 попали в боевые подразделения. Ещё 1840 человек находятся под временным призывным предписанием ("цав 12"), 962 считаются уклонистами, а 68 получили освобождение. Офицер сообщил, что сейчас в армии служит 1721 ультраортодоксальный солдат, хотя целевой показатель – 4800. "Наблюдается рост, но его недостаточно для удовлетворения существующих оперативных потребностей", – добавил он.

Добавим, что и 28 апреля будет призвано всего несколько рот.

Представители ультрарелигиозного лагеря регулярно проводят манифестации против призыва, перекрывают шоссе и вступают в столкновения с полицией. Сегодня также проходят массовые протесты около призывного пункта в Тель а-Шомер.

В коалиции обсуждается законопроект, который освободил бы ультраортодоксов от службы, несмотря на то, что ЦАХАЛ испытывает нехватку личного состава, особенно в боевых частях.