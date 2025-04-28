Ронен Бар объявил, что покидает пост главы ШАБАКа

Ронен Бар объявил, что он покинет пост главы ШАБАКа 15 июня.

"Как глава организации я взял на себя ответственность и сейчас, в вечер Дня Памяти, символизирующий память, героизм и самопожертвование, я решил объявить о своем решении завершить свою каденцию на посту главы Общей службы безопасности. Моя любовь к родине и преданность стране лежали в основе каждого решения, которое я принимал в своей профессиональной жизни. И сегодня тоже", – заявил он.

Ронен Бар объявил о принятом решении на мероприятии, посвященном памяти павших сотрудников ШАБАКа, которое проходило в штаб-квартире организации.

"После многих лет работы на различных фронтах, однажды ночью на южном фронте обрушились небеса. Все системы рухнули. ШАБАК тоже не смог заранее предупредить об этом. Учитывая масштаб событий, все мы, те, кто выбрал государственную службу и защиту безопасности государства в качестве своей миссии, мы, которые не смогли обеспечить безопасность в тот день, должны склонить голову перед убитыми, погибшими и ранеными, похищенными и их родными, и действовать соответственно. Все мы", - сказал он, обращаясь к коллегам.

Комментируя процесс своего увольнения и судебное разбирательство в БАГАЦ, он сказал: "От правильного функционирования нашей организации зависит безопасность государства и израильской демократии. В последний месяц я отстаивал это и на этой неделе завершил создание необходимой базы перед судебным разбирательством. И я надеюсь, что решение, вынесенное Высшим судом справедливости, обеспечит сохранение ШАБАКа как такового на долгое время".

Ронен Бар подчеркнул, что в настоящий момент в суде решается, "будет ли следующий глава службы работать, подчиняясь политике правительства, на благо общества, независимо и без давления".

В середине апреля премьер-министр Биньямин Нетаниягу и представители правительства обратились в Верховный суд с просьбой обязать главу ШАБАКа Ронена Бара объявить дату своего ухода в отставку. Обращение в суд последовало после того, как Бар заявил в своей декларации, что намерен подать в отставку в ближайшее время, однако не назвал дату.

21 марта правительство Израиля утвердило отставку главы ШАБАКа Ронена Бара, однако Высший суд справедливости заморозил процесс его увольнения. Аргументируя свою точку зрения, правительство сообщало суду, что между главой правительства и главой спецслужбы нет доверия, и Бар позволяет себе критиковать главу правительства. "Каждый день и каждая ночь дальнейшего пребывания Бара в должности угрожает нанести необратимый ущерб безопасности государства", – говорилось в документе. Нетаниягу потребовал от БАГАЦа отменить решение, запрещающее увольнение главы ШАБАКа, заявляя, что нынешняя ситуация представляет угрозу для безопасности государства, но это требование было отклонено судом. 20 апреля Ронен Бар предоставил БАГАЦ свое объяснение. Он утверждал, что его увольнение продиктовано отказом проявить "личную лояльность" по отношению к главе правительства. При этом Бар сообщил суду, что "скоро" покинет пост.