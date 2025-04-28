Подано обвинение против сутенеров, заработавших в Израиле миллионы на бразильских проститутках

В понедельник, 28 апреля, государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 42-летнего Давида Кауфмана из Хайфы и 63-летнего Луиса Крамера из Хариша. Их обвиняют в создании сети по вовлечению в проституцию девушек из Бразилии, сутенерстве, отмывании денег и налоговых правонарушениях на десятки миллионов шекелей.

Согласно обвинительному заключению, Кауфман и Крамер в течение многих лет сотрудничали с агентством, действующим в Бразилии, которое находило девушек, вербовало их и привозило в Израиль, предоставляя при этом ложную информацию о цели их въезда. По прибытии в Израиль девушек размещали в квартирах и гостиницах Иерусалима, Тель-Авива, Хайфы и других городов, где они занимались проституцией в тяжелых условиях.

По данным следствия, обвиняемые осуществляли запрещенную экономическую деятельность на общую сумму около 93 миллионов шекелей через сеть частных банковских счетов, наличные деньги и соглашения с третьими лицами, при этом уклоняясь от отчетности перед налоговыми органами.

Прокуратура просит суд принять решение о конфискации имущества, нажитого незаконным путем. Среди прочего, речь идет о наличных на общую сумму около 1,15 миллиона шекелей, изъятых в доме одного из обвиняемых, правах на недвижимость в городе Хайфа, личных транспортных средствах, а также банковских счетах и ценных бумагах на общую сумму в миллионы шекелей.