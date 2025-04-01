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Израиль

Раскрыта сеть борделей в Израиле, в которой работали "латинки"

время публикации: 01 апреля 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 09:14
Раскрыта сеть борделей в Израиле, в которой работали "латинки"
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщает о раскрытии незаконной деятельности крупной сети борделей, предоставлявшей сексуальные услуги по всей стране.

Задержаны шесть подозреваемых, в том числе двое жителей севера Израиля, которые, по всей видимости, руководили работой этой сети. Изъяты крупные суммы денег (в общей сложности, миллионы шекелей).

В ходе обысков полицейские обнаружили 16 девушек (около 20 лет) из стран Южной Америки, которые обслуживали клиентов в этих борделях. По версии следствия, девушки были привезены в Израиль с целью работы в качестве проституток. После опроса этих девушек направили в приют для жертв торговли женщинами. По всей видимости, позже они будут депортированы из Израиля.

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