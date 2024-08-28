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Израиль

Освобожденного заложника Фархана аль-Кади выписали из больницы домой

время публикации: 28 августа 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 14:54
Фархана аль-Кади выписали из больницы домой
Фото: Йоси Иферган, GPO

Фархан аль-Кади, спасенный из плена ХАМАСа, был выписан из больницы "Сорока" в Беэр-Шеве и вернулся домой, в поселок под Рахатом.

Ранее в больнице "Сорока" сообщали, что в целом, состояние здоровья Фархана аль-Кади удовлетворительное, но ему предстоит длительный период физической и психологической реабилитации.

Напомним, 27 августа, Фархан аль-Кади из Рахата, находившийся с 7 октября 2023 года, в плену у террористов в Газе, был найден бойцами ЦАХАЛа в туннеле на юге сектора Газы и возвращен в Израиль.

ЦАХАЛ заявляет, что операция по спасению заложника на юге сектора Газы была проведена бойцами морского спецназа из 13-й флотилии ("Шайетет 13"), 401-й бригады, инженерного спецназа "Яалом". Операцией руководили ШАБАК и командование 162-й дивизии.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что дополнительные подробности не публикуются, чтобы не нанести вред безопасности других похищенных, остающихся в заложниках у террористов, а также – не помешать проведению спецопераций в будущем.

Израиль
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