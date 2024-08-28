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Израиль

В центре Газы разрушен туннель террористов протяженностью 3 км. Видео

время публикации: 28 августа 2024 г., 14:30 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 15:03
В центре Газы разрушен туннель террористов протяженностью 3 км. Видео
Пресс-служба МАДА

ЦАХАЛ сообщает, что в центральной части сектора Газы, в районе "оси Нецарим", силами 16-й "Иерусалимской" бригады (252-я дивизия) и инженерного спецназа "Яалом" был обнаружен и разрушен наступательный туннель террористов протяженностью около 3 км.

Туннель, который был разрушен на этой неделе, частично разрушали в ходе антитеррористической операции "Нерушимая скала" летом 2014 года. После этого ХАМАС на протяжении многих лет восстанавливал этот стратегически важный туннель.

Отмечается, что 252-я дивизия, действуя в центре Газы в последние недели, ликвидировала десятки террористов и уничтожила сотни террористических инфраструктур.

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