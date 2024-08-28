ЦАХАЛ вернул из сектора Газы тело военнослужащего, убитого террористами 7 октября

Разрешена к публикации информация о том, что прошлой ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа из сектора Газы в Израиль было доставлено тело военнослужащего, погибшего в бою 7 октября и тело которого было похищено террористами и удерживалось в секторе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что информация об обнаружении тела передана семье погибшего.

Имя погибшего не публикуется по просьбе родственников.

Тело военнослужащего было доставлено в Израиль в ходе операции, проводившейся под командованием штаба 162-й дивизии, при участии специальных сил ЦАХАЛа, ШАБАКа, бригады НАХАЛ и 401-й бригады.

В сообщении пресс-служба армии и ШАБАКа подчеркивается, что работа по сбору разведданных велась штабом по делам похищенных при военной разведке совместно со следователями ШАБАКа и ЯХБАЛа при "Лахав 433", и продолжалась в течение нескольких месяцев.

Одновременно с этим Центр по делам похищенных и пропавших без вести при отделе кадров ЦАХАЛа, которому поручено сопровождение семей похищенных, работал над быстрой идентификацией тела, чтобы проинформировать семью павшего солдата.