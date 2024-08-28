Нетаниягу побывал у ливанской границы: "Наша задача – вернуть безопасность северянам"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу побывал на северной границе, где встретился с военнослужащими бригады "Голани". Он также посетил штаб Северного военного округа, где получил отчет от командующего штабом генерал-майора Ури Гордина о проведенной в ночь на воскресенье превентивной операции против "Хизбаллы" и об устранении угроз, направленных на Израиль.

Затем глава правительства посетил один из кибуцев Верхней Галилеи, встретился с командирами и солдатами 13-го батальона бригады "Голани". "Я нахожусь сейчас на границе с Ливаном с главой штаба Северного военного округа, с командирами и с нашими солдатами, которые отлично выполняют свою задачу", – заявил премьер.

"Несколько дней назад мы предотвратили нападение "Хизбаллы" на Государство Израиль и уничтожили тысячи ракет малой дальности, нацеленных на Галилею и на Голаны, – продолжил Нетаниягу. – Мы уничтожили множество беспилотников, направленных на Израиль, на Галилею и на центр страны. Это большой успех, но я не могу сказать вам, что этого достаточно. Когда мы добьемся окончательного успеха? Только когда мы сможем вернуть безопасность и обеспечить возвращение эвакуированных жителей в свои дома. Это не лозунг, это наша национальная цель, и с вашей помощью и с божьей помощью мы ее добьемся".