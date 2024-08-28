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Израиль

Переговоры между учителями и минфином в тупике, забастовка 1 сентября почти неминуема

время публикации: 28 августа 2024 г., 12:17 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 12:17
Переговоры между учителями и минфином в тупике, забастовка 1 сентября почти неминуема
Flash90

Во вторник, 27 августа, вновь сорвались переговоры между объединением учителей средних и старших классов и министерством финансов. На этот раз Ран Эрез, глава объединения учителей, выступил с резкой критикой в адрес министра просвещения Йоава Киша, который попытался найти компромисс между сторонами и выдвинуть свое "компромиссное" предложение.

Министерство финансов это предложение не комментировало, а Ран Эрез заявил об отказе учителей на это пойти.

В итоге переговоры были прекращены. Стороны обвиняют друг друга в срыве переговоров и в попытке пиариться за счет израильских старшеклассников, которые не смогут 1 сентября пойти в школу.

Отметим, что основным предметом разногласий между учителями и минфином остается вопрос личных контрактов.

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