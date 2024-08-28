ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе деревень Эйн ат-Тина, Аль-Адейса и Кила

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана.

В деревне Эйн ат-Тина целью атаки стали несколько объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

После того, как силы 91-й бригады сообщили о группе боевиков в одном из зданий в деревне Аль-Адейса, по зданию был нанесен удар. Кроме того, в Аль-Адейсе целью атаки стала наблюдательная вышка боевиков.

Наблюдательный пункт "Хизбаллы" стал целью атаки в деревне Кила.