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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе деревень Эйн ат-Тина, Аль-Адейса и Кила

время публикации: 28 августа 2024 г., 19:32 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 19:32
ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе деревень Эйн ат-Тина, Аль-Адейса и Кила
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана.

В деревне Эйн ат-Тина целью атаки стали несколько объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

После того, как силы 91-й бригады сообщили о группе боевиков в одном из зданий в деревне Аль-Адейса, по зданию был нанесен удар. Кроме того, в Аль-Адейсе целью атаки стала наблюдательная вышка боевиков.

Наблюдательный пункт "Хизбаллы" стал целью атаки в деревне Кила.

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