Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 28 августа: операции в Дженине, Туль-Кареме, Аль-Фараа
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 28 августа действовали в Дженине и около Дженина (в Сиире, Буркине, Кабатии), в Тубасе и около Тубаса (в Аль-Фараа), в Шхеме, в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Нур аш-Шамсе), в Калькилии, в Хевроне, а также в Байт Фаджаре (к югу от Бейт-Лехема) и в Джалазуне (к северу от Рамаллы).
Происходили вооруженные столкновения. Минздрав ПА сообщает о девяти убитых в столкновениях с ЦАХАЛом минувшей ночью в Дженине, Тубасе, Аль-Фараа.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 28 августа.