"Хонену": военная прокуратура отказывается представить материалы по делу "Сде-Тейман"

Военная прокуратура отказывается передать адвокатам подозреваемых в нарушениях закона на базе "Сде-Тейман" материалы уголовного дела.

Об этом заявили представители общественной организации "Хонену", адвокаты которой представляют подозреваемых. По словам адвокатов, прокуратура требует от них подписать "декларацию секретности", прежде чем передаст им материалы дела. Адвокаты утверждают, что речь идет о нарушении процедуры следствия и требуют получить документы доя изучения без каких-либо предварительных условий.

"Прокуратура поистине бьет все рекорды. Материалы дела, которых мы не видели, снова и снова утекают в СМИ, а когда наступает момент, и прокуратура должна передать материалы нам, они изобретают совершенно неприемлемое требование, противоречащее всем мыслимым нормам", – заявил адвокат Ади Кейдар, представляющий подозреваемых.