Российское агентство распространило ложь ХАМАСа о "сожженной израильтянами" больнице в Газе

Утром 28 декабря российское агентство "Интерфакс" опубликовало сообщение под заголовком "Израильтяне сожгли больницу в секторе Газа". В данном сообщении есть ссылка на AP, но оно переведено и цитируется неточно. Кроме того, не указывается, что источником фактически является ХАМАС.

Приводим сообщение "Интерфакса" дословно: "Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе проводимой операции сожгла больницу "Камаль Адван" в секторе Газа, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на информацию Минздрава анклава. "По словам представителей Министерства здравоохранения, израильские солдаты взяли штурмом и сожгли больницу в изолированном районе на севере сектора Газа после того, как в пятницу принудительно вывезли персонал и пациентов", – говорится в сообщении. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в социальных сетях: "В результате (...) налета на больницу "Камаль Адван" это последнее крупное медицинское учреждение в северной части Газы было выведено из строя". ВОЗ информировала, что около 60 медицинских работников и 25 пациентов в критическом состоянии, в том числе те, кто подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, остаются в больнице. Пациенты в состоянии средней и тяжелой степени были вынуждены эвакуироваться в разрушенную и неработоспособную индонезийскую больницу. В то же время в ЦАХАЛ заявили, что больница использовалась боевиками ХАМАС в качестве базы".

В одном из сообщений агентства Associated Press (AP) действительно было сказано, что "израильские солдаты штурмовали и сожгли больницу", но уже в следующем абзаце было упомянуто о пожарах в некоторых частях больницы "Камаль Адуан" (в лаборатории и хирургическом отделении). И там же был приведен комментарий израильских военных, которые говорили о незначительном пожаре, к которому их действия отношения не имели. Более того, в этом сообщении есть ссылка на развернутый материал AP об этих событиях, в котором говорилось следующее: "Министерство здравоохранения (Газы) заявило, что израильские войска подожгли несколько помещений (больницы) "Камаль Адуан", включая лабораторию и хирургическое отделение... В больнице остаются 25 пациентов и 60 медицинских работников. Информацию не удалось подтвердить через независимые источники, а попытки связаться с персоналом больницы не увенчались успехом. "Огонь по всей больнице", – сказала неназванная сотрудница в аудиосообщении, опубликованном в социальных сетях директором больницы Хусамом Абу Сафией. Сотрудница сказала, что некоторые эвакуированные пациенты были отключены от кислорода. "В настоящее время есть пациенты, которые могут умереть в любой момент", – сказала она. Подполковник Надав Шошани, представитель израильской армии, отверг обвинения. "Хотя солдат Армии обороны Израиля не было в больнице, в пустом помещении внутри больницы, которая находится под контролем, вспыхнул небольшой пожар", – сказал он в пятницу вечером. Он сказал, что предварительное расследование не обнаружило "никакой связи" между действиями военных и пожаром".

Напомним, что минздрав Газы фактически является одной из структур террористической организации ХАМАС. Зачастую он распространяет заведомо ложные или неточные сведения.

Примечательно, что российское государственное агентство РИА Новости, сообщая об этом инциденте, ссылается именно на ХАМАС, а не на минздрав Газы. В сообщении РИА Новости говорится: "Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль поджег больницу Камаль Адван на севере сектора Газа. "Оккупационная армия подожгла больницу Камаль Адван после того, как ворвалась в нее и применила репрессивные меры против пациентов, раненых, перемещенных лиц и медицинского персонала. Это – военное преступление", – говорится в сообщении движения".

27 декабря пресс-служба ЦАХАЛа объявила, что силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" (162-я дивизия) проводят операцию в районе больницы "Камаль Адуан", на севере сектора Газы (находится на стыке районов Джабалия, Байт-Лахия и Шейх Заид). Операция была начата в связи с получением разведывательной информации о присутствии террористов ХАМАСа на территории больницы. ЦАХАЛ подчеркивает, что в ходе операции делается все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.

ХАМАС, в свою очередь, заявил, что боевиков этой группировки нет на территории больницы "Камаль Адуан".

Операция ЦАХАЛа на севере сектора Газы продолжается.