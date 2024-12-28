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Израиль

Биньямину Нетаниягу предстоит операция по удалению простаты

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 28 декабря 2024 г., 21:43 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 22:32
Биньямину Нетаниягу предстоит операция по удалению простаты
Yonatan Sindel/Flash90

Канцелярия премьер-министра сообщила, что в воскресенье, 29 декабря, Биньямину Нетаниягу предстоит операция по удалению простаты.

Как сообщается, в минувшую среду Нетаниягу прошел обследование в больнице "Адаса", где у него была диагностирована инфекция мочевыводящих путей, возникшая в результате гиперплазии простаты. В течение нескольких дней он получал лечение антибиотиками, что привело к исчезновению инфекции. Теперь премьер-министру предстоит операция.

Подробная информация будет предоставлена позже. Заседание правительства завтра состоится как запланировано.

Израиль
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