Биньямину Нетаниягу предстоит операция по удалению простаты
время публикации: 28 декабря 2024 г., 21:43 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 22:32
Канцелярия премьер-министра сообщила, что в воскресенье, 29 декабря, Биньямину Нетаниягу предстоит операция по удалению простаты.
Как сообщается, в минувшую среду Нетаниягу прошел обследование в больнице "Адаса", где у него была диагностирована инфекция мочевыводящих путей, возникшая в результате гиперплазии простаты. В течение нескольких дней он получал лечение антибиотиками, что привело к исчезновению инфекции. Теперь премьер-министру предстоит операция.
Подробная информация будет предоставлена позже. Заседание правительства завтра состоится как запланировано.