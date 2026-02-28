МАДА сообщает о раненом в результате иранской атаки
время публикации: 28 февраля 2026 г., 12:14 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 12:18
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о раненом на севере Израиля в результате иранской атаки – мужчине примерно 50 лет. Состояние легкое. Место происшествия не указано.
Кроме того, оказана помощь гражданам, получившим легкие травмы по пути в убежища, а также людям в состоянии нервного шока.
О погибших в результате первой волны иранских ударов по Израилю не сообщалось.