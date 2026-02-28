"Щит Иегуды" и "Рычание льва": Израиль и США атаковали Иран

Утром 28 февраля израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране. В 8:13 утра предупредительная ракетная тревога прозвучала по всему Израилю. В боевых действиях против режима аятолл участвует армия США.

Вскоре после предупредительных сирен ЦАХАЛ оповестил: "В последние минуты по всей стране прозвучала тревога, и на мобильные телефоны было разослано предварительное предупреждение от Командования тыла, необходимо находиться вблизи охраняемой зоны. Это упреждающее предупреждение, направленное на информирование населения о возможности ракетного обстрела нашей территории. ЦАХАЛ подчеркивает, что в настоящее время нет необходимости оставаться в охраняемых зонах".

Министр обороны Исраэль Кац объявил, что "Израиль начал превентивную атаку против Ирана". Он объявил о введении особого и немедленного чрезвычайного положения на всей территории страны. "Израиль начал превентивную атаку против Ирана с целью устранения угроз в адрес Государства Израиль, – заявил он. – В связи с этим в ближайшее время ожидается атака ракетами и БПЛА по Израилю и его гражданскому населению". Исраэль Кац подписал особый указ, согласно которому на всей территории страны немедленно вводится особое чрезвычайное положение в тылу.

Командование тылом Израиля сообщает, что с 8 утра 28 февраля все районы страны переводятся в режим "только необходимая деятельность". В рамках обновленных указаний вводятся: запрет на проведение образовательных мероприятий, запрет массовых собраний, а также запрет на работу большинства предприятий и организаций, за исключением жизненно важных служб.

Военная операция с израильской стороны получила сначала название "Щит Иегуды". Однако позже было объявлено, что, по решению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, военная операция названа иначе: "Рычание льва".

Издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает: "США участвовали в сегодняшних утренних ударах по Ирану совместно с Израилем". Однако Центральное командование армии США (CENTCOM), ответственное за действия американских войск в регионе, пока не дает официальных комментариев.

Президент США Дональд Трамп выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил начало масштабной военной операции против Ирана. Это заявление было опубликовано сегодня, 28 февраля 2026 года, в его аккаунте на платформе Truth Social. Трамп заявил, что целью операции является "устранение непосредственных угроз со стороны иранского режима". "Мы собираемся уничтожить иранские ракеты, иранский флот и позаботимся о том, чтобы они не получили ядерное оружие. Мы предприняли все шаги, чтобы уменьшить вероятность нанесения ущерба американским силам в регионе, но возможны потери среди американцев", – сказал Трамп.

Судя по имеющимся данным, нанесены и продолжают наноситься удары по основным стратегическим и военным объектам Ирана.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 28.02.2026

10:00

Сирены на севере Израиля, включая Хайфу и Акко. Слышны взрывы.

09:00

Агентство Fars сообщило о семи попаданиях ракет около резиденции верховного лидера и президентского дворца.

Первыми атакованными объектами в Тегеране стали министерство разведки, министерство обороны, офис верховного лидера Али Хаменеи, организация по атомной энергии Ирана и другие.

Иранское информационное агентство Fars сообщило о взрывах в центре Тегерана. Иранские СМИ сообщили о взрывах в городах Тебриз, Кум, Исфахан, Кередж и Керманшах. Воздушное пространство Ирана закрыто.

08:00

По всей территории Израиля прозвучала предупредительная сирена. Объявлено о начале боевых действий, инструкциях и ограничениях, вводимых Командованием тыла.

ВВС Израиля нанесли удары по целям на территории Ирана.