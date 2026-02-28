Минздрав Израиля обновил телефоны центров и горячих линий
На фоне объявления "особой ситуации в тылу" министерство здравоохранения Израиля распространило обновлённые номера телефонов центров психологической устойчивости и экстренных линий больничных касс. В министерстве напоминают, что люди, нуждающиеся в психологической помощи, могут обращаться как в региональные центры, так и в службы эмоциональной поддержки больничных касс.
Полный перечень центров
ЮГ
Ашкелон – *2452, здание "Авиэль", ул. ЦАХАЛ 99, Ашкелон.
Хоф Ашкелон – 08-6775598 / 08-6576728, региональный совет Хоф Ашкелон, Бат-Хадар.
Эшколь – 08-9965264 / 054-4819859, региональный совет Эшколь, кибуц Маген.
Сдерот – 08-6611140/50, ул. Герцль 68.
Шаар а-Негев – 052-6122141, колледж "Сапир".
Сдот Негев – 076-5322041 / 08-9941091, региональный совет Сдот Негев.
Западный Негев (Нетивот, Мерхавим, Бней-Шимон) – 055-3063863, Хар"аш 76, Нетивот.
Офаким – 054-8220057 / 08-9928438, ул. Кибуц Галуйот 57, Офаким.
Центр для бедуинского сектора – 072-2212788, "Бейт Ноам", ул. ШАЗАР 35, Беэр-Шева.
СЕВЕР
иврит: 04-6900603
арабский: 04-7702649
русский: 04-7702650
английский: 04-7702651
ИУДЕЯ И САМАРИЯ
Эцион – 058-3989550, ул. Боаз 1, Эфрат.
Биньямин – 02-5848600, ул. ха-Оман, промзона Шаар-Биньямин.
Шомрон – 055-2779285, каньон Карней-Шомрон, ул. Рехавам Зеэви 1.
Йегуда – 02-9969560 / 055-9534177, здание местного совета Кирьят-Арба.
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Ассоциация ЭРАН (ער"ן) – 1201
Национальный терапевтический центр – *5486 (в обычном режиме: вс-чт 08:00-20:00; в экстренной ситуации – 24/7).
"Купот холим" – линии поддержки
"Меухедет" – *3833
"Леумит" – *507
"Маккаби" – *3555
"Клалит" – *8703