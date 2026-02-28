Минздрав Израиля обновил телефоны центров и горячих линий

На фоне объявления "особой ситуации в тылу" министерство здравоохранения Израиля распространило обновлённые номера телефонов центров психологической устойчивости и экстренных линий больничных касс. В министерстве напоминают, что люди, нуждающиеся в психологической помощи, могут обращаться как в региональные центры, так и в службы эмоциональной поддержки больничных касс.

Полный перечень центров

ЮГ

Ашкелон – *2452, здание "Авиэль", ул. ЦАХАЛ 99, Ашкелон.

Хоф Ашкелон – 08-6775598 / 08-6576728, региональный совет Хоф Ашкелон, Бат-Хадар.

Эшколь – 08-9965264 / 054-4819859, региональный совет Эшколь, кибуц Маген.

Сдерот – 08-6611140/50, ул. Герцль 68.

Шаар а-Негев – 052-6122141, колледж "Сапир".

Сдот Негев – 076-5322041 / 08-9941091, региональный совет Сдот Негев.

Западный Негев (Нетивот, Мерхавим, Бней-Шимон) – 055-3063863, Хар"аш 76, Нетивот.

Офаким – 054-8220057 / 08-9928438, ул. Кибуц Галуйот 57, Офаким.

Центр для бедуинского сектора – 072-2212788, "Бейт Ноам", ул. ШАЗАР 35, Беэр-Шева.

СЕВЕР

иврит: 04-6900603

арабский: 04-7702649

русский: 04-7702650

английский: 04-7702651

ИУДЕЯ И САМАРИЯ

Эцион – 058-3989550, ул. Боаз 1, Эфрат.

Биньямин – 02-5848600, ул. ха-Оман, промзона Шаар-Биньямин.

Шомрон – 055-2779285, каньон Карней-Шомрон, ул. Рехавам Зеэви 1.

Йегуда – 02-9969560 / 055-9534177, здание местного совета Кирьят-Арба.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Ассоциация ЭРАН (ער"ן) – 1201

Национальный терапевтический центр – *5486 (в обычном режиме: вс-чт 08:00-20:00; в экстренной ситуации – 24/7).

"Купот холим" – линии поддержки

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Маккаби" – *3555

"Клалит" – *8703