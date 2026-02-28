x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Служба МАДА перешла на экстренный режим работы

Война с Ираном
Мада
время публикации: 28 февраля 2026 г., 09:06 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 09:06

Служба МАДА перешла с обычного режима работы на экстренный и находится в состоянии повышенной готовности.

В МАДА сообщили, что действуют в полной координации с Командованием тылом, ЦАХАЛом, полицией, министерством здравоохранения и другими службами.

МАДА призывает граждан соблюдать инструкции Командования тылом, так как они спасают жизни. При необходимости следует звонить на номер 101 в экстренный центр МАДА.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
