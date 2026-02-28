Служба МАДА перешла на экстренный режим работы

Служба МАДА перешла с обычного режима работы на экстренный и находится в состоянии повышенной готовности.

В МАДА сообщили, что действуют в полной координации с Командованием тылом, ЦАХАЛом, полицией, министерством здравоохранения и другими службами.

МАДА призывает граждан соблюдать инструкции Командования тылом, так как они спасают жизни. При необходимости следует звонить на номер 101 в экстренный центр МАДА.