Служба МАДА перешла на экстренный режим работы
время публикации: 28 февраля 2026 г., 09:06 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 09:06
Служба МАДА перешла с обычного режима работы на экстренный и находится в состоянии повышенной готовности.
В МАДА сообщили, что действуют в полной координации с Командованием тылом, ЦАХАЛом, полицией, министерством здравоохранения и другими службами.
МАДА призывает граждан соблюдать инструкции Командования тылом, так как они спасают жизни. При необходимости следует звонить на номер 101 в экстренный центр МАДА.