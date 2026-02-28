x
28 февраля 2026
28 февраля 2026
28 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ объявил о мобилизации резервистов

ЦАХАЛ
Резервисты
время публикации: 28 февраля 2026 г., 11:45
ЦАХАЛ объявил о мобилизации резервистов
Nati Shohat/Flash90

Армия обороны Израиля объявила о мобилизации 70 тысяч резервистов в дополнение к 40 тысячам, уже находившимся на резервистской службе.

Мобилизация включает десятки пехотных батальонов, а также масштабное усиление ВМС, ВВС, военной разведки (АМАН), Управления связи и Ведомства тыла.

Ведомство тыла призвало резервистские поисково-спасательные подразделения и открыло специальный оперативный штаб.

Израиль
