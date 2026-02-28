ЦАХАЛ объявил о мобилизации резервистов
Армия обороны Израиля объявила о мобилизации 70 тысяч резервистов в дополнение к 40 тысячам, уже находившимся на резервистской службе.
Мобилизация включает десятки пехотных батальонов, а также масштабное усиление ВМС, ВВС, военной разведки (АМАН), Управления связи и Ведомства тыла.
Ведомство тыла призвало резервистские поисково-спасательные подразделения и открыло специальный оперативный штаб.