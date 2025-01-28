Харедим вновь проводят акцию протеста около военной базы Тель а-Шомер

Десятки харедим, протестующих против призыва ультрарелигиозных в ЦАХАЛ, вновь проводят акцию около военной базы Тель а-Шомер ("Бакум"). Они блокировали дорогу к призывному пункту. На месте происшествия находится полиция.

Аналогичная акция проходила и вчера примерно в том же месте.

Для наведения порядка задействованы как полицейские, так и военнослужащие.