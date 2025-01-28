x
28 января 2025
|
последняя новость: 16:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 января 2025
|
28 января 2025
|
последняя новость: 16:32
28 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ разрушит квартиру террориста, ответственного за гибель израильского офицера

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 28 января 2025 г., 16:09 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 16:26
ЦАХАЛ разрушит квартиру террориста, ответственного за гибель израильского офицера
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ объявил, что 27 января командующий Центральным округом объявил о намерении разрушить квартиру, в которой проживал террорист Надаль Амар в Дженине, ответственный за гибель капитана Алона Сакаджиу и ранения 16 военнослужащих.

Семья террориста может подать апелляцию.

27 июня 2024 года в ходе антитеррористической операции в Дженине погиб офицер бригады "Кфир" – капитан Алон Сакаджиу, 22 года, из Хадеры. Он командовал группой снайперов спецназа "Харув". Еще один боец, из спецподразделения "Харув", был тяжело ранен. 15 военнослужащих получили ранения от легких до средней степени тяжести.

Транспортные средства бойцов ЦАХАЛа, действовавших в Дженине, подорвались тогда на глубоко заложенных мощных минах.

Ответственность за диверсию в Дженине взяли на себя "Бригады Дженина" ("Исламский джихад").

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июня 2024

Разрешено к публикации: в ходе операции в Дженине погиб офицер группы снайперов спецназа "Харув"