Предъявлены обвинения подростку из Иерусалима, выбросившему с балкона котенка

В суд поданы обвинения против 15-летнего жителя Иерусалима, который сбросил с балкона котенка, в то время как его друзья смеялись над происходящим и снимали все на свои телефоны. Видеозапись инцидента широко разошлась в социальных сетях, вынудив полицию начать расследование, в ходе которого была установлена личность подозреваемого.

Следствием было установлено, что подросток направлялся к своим друзьям, которые проводили вечеринку. По дороге он нашел котенка, подобрал его и принес с собой. На каком-то этапе он с силой сбросил котенка с балкона, в то время как остальные подростки смеялись.

Котенок разбился насмерть. В полиции подросток заявил, что "просто дурачился". Ему вменяется издевательство над животным, совершенное в сговоре с другими лицами и приведшее к смерти животного.