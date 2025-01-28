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Израиль

Предъявлены обвинения подростку из Иерусалима, выбросившему с балкона котенка

Полиция
Животные
время публикации: 28 января 2025 г., 15:47 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 15:47
Предъявлены обвинения подростку из Иерусалима, выбросившему с балкона котенка
Flash90

В суд поданы обвинения против 15-летнего жителя Иерусалима, который сбросил с балкона котенка, в то время как его друзья смеялись над происходящим и снимали все на свои телефоны. Видеозапись инцидента широко разошлась в социальных сетях, вынудив полицию начать расследование, в ходе которого была установлена личность подозреваемого.

Следствием было установлено, что подросток направлялся к своим друзьям, которые проводили вечеринку. По дороге он нашел котенка, подобрал его и принес с собой. На каком-то этапе он с силой сбросил котенка с балкона, в то время как остальные подростки смеялись.

Котенок разбился насмерть. В полиции подросток заявил, что "просто дурачился". Ему вменяется издевательство над животным, совершенное в сговоре с другими лицами и приведшее к смерти животного.

Израиль
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