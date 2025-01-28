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Израиль

Нетаниягу встретится с Трампом уже через неделю, став первым приглашенным зарубежным лидером

Вашингтон
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 28 января 2025 г., 20:18 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 20:27
Нетаниягу встретится с Трампом уже через неделю, став первым приглашенным зарубежным лидером
AP Photo/Oded Balilty

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщила, что вновь избранный президент США Дональд Трамп пригласил израильского премьера встретиться с ним в Белом доме в Вашингтоне. Визит Нетаниягу в США назначен на следующий вторник, 4 февраля.

Глава правительства Израиля станет первым иностранным лидером, приглашенным в Белый дом во время второго президентского срока Дональда Трампа.

Объявление о визите сделано через неделю после инаугурации Трампа и чуть более чем через неделю после начала действия соглашения о прекращении огня в секторе Газы и возвращении израильских заложников – соглашения, которое было достигнуто благодаря вмешательству Трампа еще до его вступления в должность.

Ожидается, что стороны обсудят продвижение ситуации с заложниками в секторе Газы и усилия по продлению прекращения огня после первых шести недель соглашения – первого его этапа. Будут также обсуждаться другие ключевые события.

Израиль
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