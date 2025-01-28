Опекунша психически больной женщины обвиняется в продаже младенца подопечной

Государственная прокуратура подала в окружной суд Нацерета обвинительное заключение против 71-летней жительницы Северного округа, которая, будучи официальной опекуншей психически больной женщины, передала новорожденного своей подопечной для усыновления в США. Речь идет о беспрецедентном по жестокости и цинизму деле.

Подсудимая оказывала помощь людям с психическими заболеваниями, и в мае 2015 года она получила опекунство над потерпевшей. Когда потерпевшая, находившаяся в психиатрической больнице, была на поздних сроках беременности, обвиняемая приняла решение передать будущего ребенка своей подопечной на усыновление.

Она нашла в Израиле пару заинтересованных в усыновлении новорожденного супругов и договорилась о проведении на территории США процедуры усыновления в обмен на покрытие расходов. После того, как ее беременная подопечная выписалась из больницы, обвиняемая улетела с ней в Нью-Йорк, не сообщив об этом израильским властям.

В США она поместила свою подопечную в больницу, где та родила ребенка. Опекунша от имени своей подопечной подписала согласие на усыновление новорожденного и передала малыша усыновителям. Затем, оставив свою подопечную в США без средств к существованию, без паспорта и без медицинского наблюдения, обвиняемая вернулась в Израиль.

Потерпевшая лишь через полгода смогла вернуться в Израиль, где она сразу обратилась в полицию. В ходе расследования незаконно переданный на усыновление ребенок потерпевшей был найден. Суд запретил большую часть материалов дела к публикации в связи с чувствительностью вопроса и состоянием здоровья потерпевшей.

По словам главы отдела прокуратуры по борьбе с торговлей людьми Дины Доминиц, речь идет об уникальном и прецедентном для Израиля обвинении в торговле людьми и в похищении человека с целью рождения и изъятия ребенка. Она выразила надежду, что суд обеспечит справедливость в отношении молодой женщины, которую жестоко использовала именно та, которая законом была назначена ее защищать.