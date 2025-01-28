Семьи погибших на фестивале "Нова" готовятся подать иск против государства

Десятки семей, близкие которых погибли в "резне 7 октября" на фестивале "Нова", в ближайшие дни подадут иск против государства, считая, что халатность и бездействие властей привело к трагедии. Корреспондент "Мако" и N12 Яэль Яффа сообщает, что стоимость иска оценивается приблизительно в два миллиарда шекелей из-за огромного количества погибших на фестивале (364 человека).

Яэль Яффа отмечает, что податели иска намерены добиваться не только выплаты компенсации, но и надеются в рамках судебного процесса получить ответы на вопрос: кто несет ответственность, на военном и политическом уровне, за то, что Израиль оказался не готов к атаке террористов.

Семьи погибших предложили адвокату Амиту Хададу, представляющему интересы Нетаниягу в суде, войти в их команду адвокатов. Ожидается, что он примет это предложение.