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Израиль

Акция протеста "харедим" в Иерусалиме, полиция использует "Скунс"

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 28 января 2025 г., 18:27 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 18:27
Акция протеста "харедим" в Иерусалиме, полиция использует "Скунс"
Chaim Goldberg/Flash90

Возле Дома конгрессов ("Биньяней а-Ума") в Иерусалиме, где проводится мероприятие для религиозных призывников в армию, проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины. В районе "Биньяней а-Ума" затруднено движение транспорта.

Участники протеста кричат: "Умрем, но не призовемся", они также оскорбляют женщин-прохожих, крича им вслед "Шикса!".

Несколько демонстрантов прорвались в здание, но были выдворены из него сотрудниками полиции, которых они обзывали "нацистами" и "убийцами".

Трое сотрудников полиции были легко ранены брошенными в них камнями, необходимую медицинскую помощь они получили на месте.

Полиция применила водомет с дурнопахнущей смесью "Буаш" ("Скунс").

Израиль
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