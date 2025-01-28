В Умм эль-Фахме проводится масштабная операция правоохранительных органов

Во вторник, 28 января, полиция и пограничная служба совместно с общей службой безопасности (ШАБАК), налоговым управлением и государственной прокуратурой проводят масштабную операцию в Умм эль-Фахме.

В операции задействованы сотни сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба полиции. Контроль над операцией осуществляется на уровне командования округа.

Помимо указанным выше, в операции задействованы сотрудники контрольных органов министерства строительства, министерства транспорта, министерства энергетики и министерства здравоохранения, земельного управления, управления по защите прав потребителей, штаба по экономической борьбе с терроризмом, а также других государственных структур.

Целью операции заявлено улучшение качества жизни и борьба с преступностью в Умм эль-Фахме.