В Умм эль-Фахме закрыты офисы исламистских "Комитетов по распространению мира"

Сегодня, 28 января, в рамках масштабной операции в Умм эль-Фахме были закрыты офисы организации "Афшаа ас-Салам" ("Комитеты по распространению мира"), являющейся подразделением Северной фракции "Исламского движения".

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац подписал указ о признании деятельности организации "Афшаа ас-Салам" незаконной.

По данным правоохранительных органов, сотрудники организации "Афшаа ас-Салам" вместе с другими деятелями Северной фракции "Исламского движения" посещали образовательные учреждения распространяя экстремистские материалы, угрожающие безопасности государства Израиль.

Ранее в Умм эль-Фахме спецназ полиции окружил дом шейха Раэда Салаха, руководителя Северной фракции "Исламского движения".

В настоящее время полиция и пограничная служба совместно с общей службой безопасности (ШАБАК), налоговым управлением и государственной прокуратурой проводят масштабную операцию в Умм эль-Фахме. В операции задействованы сотни сотрудников правоохранительных органов, сотрудники контрольных органов министерства строительства, министерства транспорта, министерства энергетики и министерства здравоохранения, земельного управления, управления по защите прав потребителей, штаба по экономической борьбе с терроризмом, а также других государственных структур. Целью операции заявлено улучшение качества жизни и борьба с преступностью в Умм эль-Фахме.