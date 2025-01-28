Суд обязал Яира Нетаниягу выплатить экс-депутату Став Шафир еще 7500 шекелей

Сын главы правительства Яир Нетаниягу по решению суда должен возместить экс-депутату Кнессета Став Шафир судебные издержки после того, как он отозвал свою апелляцию по иску о клевете.

В вердикте суда указано, что решение Яира Нетаниягу не настаивать на апелляции похвально, однако нельзя игнорировать, что ответчица была готова вести процесс до конца, и поэтому сын премьера должен уплатить Став Шафир минимальные судебные издержки в размере 7500 шекелей. При этом судьи подчеркивают, что в данном решении не указываются какие-либо определения относительно аргументов сторон.

Став Шафир отреагировала на решение суда в своем аккаунте в Х: "Мы вновь победили Яира Нетаниягу. После того, как суд постановил, что я говорю правду, называя его злым, лживым, расистом и домогателем, Нетаниягу пытался продолжить преследование, подав апелляцию. Сегодня его апелляция была отклонена в суде, и ему пришлось оплатить мне дополнительные расходы. От меня вы это услышите раньше, потому что он там, в Майами, еще не проснулся".

Напомним, в марте 2023 года Тель-Авивский мировой суд постановил, что Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, должен выплатить 40 тысяч шекелей компенсации экс-депутату Кнессета Став Шафир.

Суд признал злословием публикацию Нетаниягу-младшего про Шафир, в которой он намекнул на ее связь с Джеффри Эпштейном, признанным виновным в педофилии, и назвал ее уродливой изнутри и снаружи, а также рекомендовал ей "найти арабского мужа, который ее не бросит". Помимо компенсации Яир Нетаниягу также должен будет заплатить 20 тысяч шекелей судебных расходов.

Суд также отклонил встречный иск сына премьер-министра против Шафир за то, что она в ответ назвала его "злым, лживым, расистом и домогателем", и обязал его оплатить 10 тысяч шекелей судебных расходов. На это решение он подал апелляцию, которую, как сказано выше, по рекомендации суда решил отозвать.