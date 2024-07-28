Заседание военно-политического кабинета назначено на 16:00

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находящийся в США с официальным визитом, вернется в Израиль около полудня 28 июля. Из аэропорта он проследует на базу Генштаба в Тель-Авиве, где продолжит консультации с военными.

Обозреватели телеканала "Кан-11" отмечают, что для начала войны с "Хизбаллой", если такое решение будет принято, необходимо, чтобы это решение утвердил военно-политический кабинет, заседание которого назначено на 16:00.

Канцелярия премьер-министра распространила заявление Биньямина Нетаниягу, сделанное по окончании совещания с руководителями силовых структур: "Граждане Израиля, как и вы, я был шокирован. Был шокирован жуткими кадрами итога кровавой атаки "Хизбаллы" на Мадждаль-Шамс. Среди убитых маленькие дети, которые играли в футбол, есть и другие погибшие. Наши сердца разрываются от увиденного. Обнимаем семьи, обнимаем всю друзскую общину в этот тяжёлый час, тяжёлый и для нас. Как только я был проинформирован о трагедии, я провожу постоянные консультации по вопросам безопасности и решил ускорить возвращение в Израиль. По прибытии я немедленно созову военно-политический кабинет. Могу сказать, что Израиль не промолчит. Мы это так не оставим".