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Израиль

В Мадждаль-Шамсе ведется подготовка к похоронам погибших детей

время публикации: 27 июля 2024 г., 23:15 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 23:15
В Мадждаль-Шамсе ведется подготовка к похоронам погибших детей
Пресс-служба ЦАХАЛа

В друзском поселке Мадждаль-Шамс начата подготовка к похоронам погибших детей. Житель поселка сообщил телеканалу "Кан-11", что похороны состоятся ночью, так как состояние тел не позволяет отложить прощание с погибшими.

В результате прямого попадания ракеты "Хизбаллы" в футбольное поле в Мадждаль-Шамсе погибли 11 человек, 12 были ранены. Шесть раненых находятся в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести, четверо – в легком. Еще шесть человек получили шок. Все погибшие и пострадавшие в возрасте от 10 до 20 лет.

Израиль
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