Завершилось заседание военно-политического кабинета, посвященное ответным действиям против "Хизбаллы"

В "Кирие" завершилось заседание военно-политического кабинета, на котором обсуждались ответные действия на ракетный обстрел Мадждаль-Шамса, в результате которого погибли 12 детей.

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на свои источники сообщила, что члены кабинета наделили полномочиями премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Бени Ганца принимать решения о характера ответа "Хизбалле", о его месте и времени.

По информации сайта "Маарив", решение не было поддержано министрами Итамаром Бен-Гвиром и Бецалелем Смотричем.