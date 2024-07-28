x
28 июля 2024
|
последняя новость: 23:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июля 2024
|
28 июля 2024
|
последняя новость: 23:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Завершилось заседание военно-политического кабинета, посвященное ответным действиям против "Хизбаллы"

время публикации: 28 июля 2024 г., 23:15 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 23:15
Завершилось заседание военно-политического кабинета, посвященное ответным действиям против "Хизбаллы"
кадр из видео GPO

В "Кирие" завершилось заседание военно-политического кабинета, на котором обсуждались ответные действия на ракетный обстрел Мадждаль-Шамса, в результате которого погибли 12 детей.

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на свои источники сообщила, что члены кабинета наделили полномочиями премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Бени Ганца принимать решения о характера ответа "Хизбалле", о его месте и времени.

По информации сайта "Маарив", решение не было поддержано министрами Итамаром Бен-Гвиром и Бецалелем Смотричем.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2024

В "Кирие" проходят заседания по поводу ответных действий против "Хизбаллы" с участием Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2024

ЦАХАЛ представил доказательства того, что Мадждаль-Шамс обстреляли иранской ракетой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2024

296-й день войны в Израиле: ЦАХАЛ наносит удары по целям в Ливане. Хронология событий