ЦАХАЛ: в Маджадаль-Шамсе взорвалась ракета иранского производства

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари в заявлении для прессы, которое он сделал из Мадждаль-Шамса, сказал, что на футбольном поле друзского поселка взорвалась ракета "Фалак-1", иранского производства, несущая более 50 килограммов взрывчатки. Эта ракета унесла жизни 12 израильских детей и подростков.

Хагари подчеркнул, что ракеты "Фалак-1" производятся в Иране и поставляются в Ливан. По данным ЦАХАЛа, ракеты "Фалак-1" имеются на вооружении только у "Хизбаллы", которая и осуществила этот обстрел.

Даниэль Хагари заявил, что Израилю известно имя командира ракетчиков – это Али Яхья Мухаммад, отвечающий за ракетные атаки из района Шебаа.