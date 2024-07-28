Похороны детей: "Один БПЛА в Тель-Авиве – и вы разнесли Йемен. Почему Бейрут еще стоит?"

Несколько политиков прибыли в воскресенье, 28 июля, в Маждаль-Шамс для участия в похоронах детей, погибших накануне в результате ракетного удара из Ливана. На похороны приехали Идит Сильман, Нир Баркат, Эли Коэн и Бецалель Смотрич.

Родственники погибших детей с возмущением встретили министров, приехавших на похороны. Им кричали, чтобы они "немедленно убирались" и возмущались, что ЦАХАЛ все еще не нанес жесткого ответного удара.

Министр экономики Нир Баркат был встречен вопросом: "Одного беспилотника на Тель-Авив для вас оказалось достаточно, чтобы разнести Йемен, но почему Бейрут еще стоит?" Жители Мадждаль-Шамса возмущались, что представители правительства не навещали их уже несколько месяцев, и лишь ужасная смерть 12 детей и подростков привела политиков на Голаны. Друзы кричали, что любой ребенок – растет он в Мером Голан или в Мадждаль-Шамсе – должен иметь возможность безбоязненно играть в футбол.

В числе людей, выражавших свое возмущение бездействием правительства, были и резервисты в военной форме, один из них говорил, что он служит уже десятый месяц, а дома его встретила гибель детей. "Убирайтесь отсюда, – кричали министрам. – Если вы не хотите взять закон в свои руки, позвольте это нам: мы, друзы, умеем действовать". Участники похорон скандировали призывы уничтожить лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллу.