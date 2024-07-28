Опубликованы имена детей и подростков, погибших в результате ракетного удара по Мадждаль-Шамсу

Разрешены к публикации имена детей и подростков, погибших 27 июля на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе в результате ракетного удара. По данным ЦАХАЛа, атака была осуществлена "Хизбаллой", применившей ракету иранского производства.

На данном этапе публикуются 11 из 12 имен погибших. Всем им было от 10 до 16 лет.

Похороны пройдут в 10-11 утра 28 июля.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

1. Фаджр Лийт Абу Салах (16)

2. Амир Рабиа Абу Салах (16)

3. Хазем Акрам Абу Салах (15)

4. Джон Вадиа Ибрагим (13)

5. Изиль Нашат Аюб (12)

6. Финис Адхам Сафади (11)

7. Изан Наиф Абу Салах (12)

8. Альма Иман Фахр ад-Дин (11)

9. Наджи Таэр Халаби (11)

10. Милар Мадад аш-Шаар (10)

11. Назам Фахр Сааб (возраст не указан)

12. Имя пока не опубликовано

В субботу, 27 июля, в 18:18, в результате обстрела севера Голанских высот с территории Ливана одна из ракет разорвалась на территории друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс. Ракета попала на футбольное поле, где в это время проходил матч.

Погибли 12 детей и подростков. Ранения получили 11 человек. Пять раненых находятся в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести, четверо – в легком. Еще шесть человек нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока.

По словам жителей Мадждаль-Шамса, сигнал "Цева адом" был слышен, однако большинство присутствовавших на стадионе не успели в укрытие. По данным ЦАХАЛа, произошел сбой в работе ПВО, его причины будут расследоваться.

Согласно оценкам ситуации, проведенным в ЦАХАЛе и имеющимся разведданным, за обстрелом Мадждаль-Шамс стоит террористическая организация "Хизбалла". Запуск был осуществлен из района, находящегося к северу от деревни Шебаа. Также пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что обстрел с территории южного Ливана стал ответом террористов на уничтожение боевика подразделения "Радуан" (спецназ "Хизбаллы") в районе Кфар-Кила.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари и начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви заявили, что на футбольном поле разорвалась ракета "Фалак-1" иранского производства, с боеголовкой массой 53 кг.

Пресс-секретарь террористической группировки "Хизбалла" Мухаммад Афиф заявил Reuters, что организация не несет ответственности за обстрел Мадждаль-Шамса. В СМИ, связанных с "Хизбаллой", также появились заявления, что террористическая группировка не имеет отношения к этому обстрелу. В заявлении "Хизбаллы", переданном в UNIFIL, говорится: "Причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты. Исламское сопротивление не несет ответственности за этот инцидент".

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви провел оценку ситуации совместно с министром обороны Йоавом Галантом и представителями командования Северным округом.

Как сообщили из канцелярии главы правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу получил подробную информацию о трагедии в Мадждаль-Шамсе и провел консультацию со своим военным секретарем Романом Гофманом.

Нетаниягу находился с визитом в США. Вылет израильской делегации в Израиль был перенесен на более раннее время.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари на брифинге заявил, что в настоящий момент нет изменений в инструкциях для населения в тылу.

Правительство Ливана выпустило заявление, осуждающее "все акты насилия против мирного населения". "Удары по гражданским лицам являются грубым нарушением норм международного права и противоречат принципам гуманизма", – говорится в нем. Правительство Ливана призвало к "немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах".