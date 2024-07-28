"Хизбалла" должна заплатить. Реакции политиков на гибель детей в Мадждаль-Шамсе

Министр обороны Йоав Галант сделал первое заявление по поводу ракетного удара по Мадждаль-Шамсу: "Всё государство Израиль поддерживает вас в час страшной трагедии. Ответственность за нее несет "Хизбалла", и "Хизбалла" заплатит цену".

В 18:00 состоится заседание военно-политического кабинета. Оно начнется вскоре после возвращения премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Израиль.

Самолет главы правительства вылетел из США примерно в половину третьего ночи по израильскому времени, и прибудет в Израиль около полудня. Перед вылетом он провел совещания с главами силовых структур и сделал заявление для СМИ. "С того момента, как меня проинформировали о трагедии, я провожу консультации по вопросам безопасности и решил ускорить возвращение в Израиль. По прибытии я немедленно созову военно-политический кабинет, – заявил глава правительства. – Могу сказать, что Израиль не промолчит. Мы это так не оставим".

В аналогичном духе высказались многие министры израильского правительства.

Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что речь идет о переходе всех мыслимых границ и красных линий. "Это не война армии против армии. Это действия проиранской террористической организации против мирных граждан. Мы приближаемся к войне c Ливаном и "Хизбаллой". Мы заплатим большую цену на фронте и в тылу, однако в итоге этой войны "Хизбалла" будет разгромлена, Ливану будет причинен гигантский ущерб, а жители севера получат спокойствие и безопасность", – сказал глава израильского МИДа.

Министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") заявил, что за смерть детей Хасан Насралла должен заплатить своей головой, и Ливан в целом должен заплатить цену. "Премьер-министр обязан немедленно вернуться в Израиль. Пришло время действий", – заявил Смотрич

Министр экономики Нир Баркат заявил, что кабинет должен перейти от тактики сдерживания к атакующим действиям: "Баланс на севере страны должен быть полностью изменён , жители севера на должны оставаться брошенными на произвол судьбы".

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир побеседовал минувшим вечером с шейхом Муафаком Тарифом, духовным лидером друзской общины в Израиле, и заявил, что последовательно выступает в ее поддержку. "Именно поэтому я добиваюсь кооптации в ограниченный форум министров. Необходимо добиваться начала войны с "Хизбаллой"", – сказал Бен-Гвир.

В оппозиции также прокомментировали трагедию на севере, подвергнув критике и премьер-министра, и кабинет. "Правительство должно положить конец беспределу на севере. Так нельзя продолжать", – заявил глава партии Еш Атид Яир Лапид. Он добавил, что в эти часы Нетаниягу должен был бы быть в Израиле и управлять войной. "Он оторван от реальности", – заявил глава оппозиции.

Председатель "Махане Мамлахти" Бени Ганц сказал, что вина за происшедшее лежит на "Хизбалле", а ответственность – на государстве Ливан. "Если в Ливане жаждут спокойствия и тишины, им стоит сделать так, чтобы подобное не повторялось. Но я убежден, что этот инцидент не может остаться без серьезного ответа с нашей стороны", – добавил Ганц.

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, что Насралла несет ответственность за гибель множества детей и подростков в Маджаль-Шамсе и пришло время, чтобы он заплатил цену.

Депутат Кнессета Эфрат Райтен от партии "Авода" заявила, что "правительство , которое не может обеспечить безопасность граждан, должно немедленно подать в отставку". "Мы давно предупреждали, что правительство утратило север и полностью сбилось с курса. У правительства нет стратегии ведения войны, оно продолжает ту же самую провальую и бессмысленную форму ее ведения", – заявила Райтен.