Идентифицированы останки ребенка, считавшегося пропавшим без вести после удара по Мадждаль-Шамсу

В ночь на 29 июля было сообщено о завершении идентификации останков 11-летнего Джафары Ибрагима, считавшегося пропавшим без вести после ракетного удара по Мадждаль-Шамсу.

Ранее были опубликованы имена 11 детей и подростков, погибших в Мадждаль-Шамсе. Всем им было до 16 лет. Погибли три девочки и девять мальчиков.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

1. Фаджр Лийт Абу Салах (16), из Мадждаль-Шамса

2. Амир Рабиа Абу Салах (16), из Мадждаль-Шамса

3. Хазем Акрам Абу Салах (15), из Мадждаль-Шамса

4. Джон Вадиа Ибрагим (13), из Мадждаль-Шамса

5. Изиль Нашат Аюб (12), из Мадждаль-Шамса

6. Финис Адхам Сафади (11), из Мадждаль-Шамса

7. Изан Наиф Абу Салах (12), из Мадждаль-Шамса

8. Альма Иман Фахр ад-Дин (11), из Мадждаль-Шамса

9. Наджи Таэр Халаби (11) , из Мадждаль-Шамса

10. Милар Мадад аш-Шаар (10), из Мадждаль-Шамса

11. Назам Фахр Сааб (14), из Эль-Кинии

12. Джафара Ибрагим (11)

Десятки детей и взрослых, пострадавших 27 июля в результате разрыва ракеты на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе, остаются в больницах. Четверо пострадавших находятся в больнице "Пория" в Тверии. Двое детей по-прежнему в тяжелом состоянии, но их состояние удалось стабилизировать. Один ребенок в состоянии средней тяжести и один взрослый (22 года) в состоянии средней тяжести. В медицинском центре "Зив" в Цфате находятся 19 раненых. 13 из них в детском отделении: один ребенок в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения и травмы (им от 2 до 15 лет). В реанимационном отделении трое детей (11-14 лет), они в тяжелом состоянии. В ортопедическом отделении двое взрослых: 50-летняя женщина и 21-летний мужчина с легкими травмами. В хирургическом отделении 36-летний мужчина с осколочными ранениями уха и лица, его состояние оценивается как легкое.

Друзы Израиля хоронят детей, погибших в результате ракетного удара по Мадждаль-Шамсу. Фоторепортаж

В субботу, 27 июля, в 18:18, в результате обстрела севера Голанских высот с территории Ливана одна из ракет разорвалась на территории друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс. Ракета попала на футбольное поле, где в это время проходил матч.

Погибли 12 детей и подростков. Ранения получили 11 человек. Пять раненых находятся в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести, четверо – в легком. Еще шесть человек нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока.

По словам жителей Мадждаль-Шамса, сигнал "Цева адом" был слышен, однако большинство присутствовавших на стадионе не успели в укрытие. По данным ЦАХАЛа, произошел сбой в работе ПВО, его причины будут расследоваться.

Согласно оценкам ситуации, проведенным в ЦАХАЛе и имеющимся разведданным, за обстрелом Мадждаль-Шамс стоит террористическая организация "Хизбалла". Запуск был осуществлен из района, находящегося к северу от деревни Шебаа. Также пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что обстрел с территории южного Ливана стал ответом террористов на уничтожение боевика подразделения "Радуан" (спецназ "Хизбаллы") в районе Кфар-Кила.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари и начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви заявили, что на футбольном поле разорвалась ракета "Фалак-1" иранского производства, с боеголовкой массой 53 кг.

Пресс-секретарь террористической группировки "Хизбалла" Мухаммад Афиф заявил Reuters, что организация не несет ответственности за обстрел Мадждаль-Шамса. В СМИ, связанных с "Хизбаллой", также появились заявления, что террористическая группировка не имеет отношения к этому обстрелу. В заявлении "Хизбаллы", переданном в UNIFIL, говорится: "Причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты. Исламское сопротивление не несет ответственности за этот инцидент".

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви провел оценку ситуации совместно с министром обороны Йоавом Галантом и представителями командования Северным округом.

Как сообщили из канцелярии главы правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу получил подробную информацию о трагедии в Мадждаль-Шамсе и провел консультацию со своим военным секретарем Романом Гофманом.

Нетаниягу находился с визитом в США. Вылет израильской делегации в Израиль был перенесен на более раннее время.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари на брифинге заявил, что в настоящий момент нет изменений в инструкциях для населения в тылу.

Правительство Ливана выпустило заявление, осуждающее "все акты насилия против мирного населения". "Удары по гражданским лицам являются грубым нарушением норм международного права и противоречат принципам гуманизма", – говорится в нем. Правительство Ливана призвало к "немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах".

"Хизбалла" должна заплатить. Реакции политиков на гибель детей в Мадждаль-Шамсе

Министр обороны Йоав Галант сделал первое заявление по поводу ракетного удара по Мадждаль-Шамсу: "Всё государство Израиль поддерживает вас в час страшной трагедии. Ответственность за нее несет "Хизбалла", и "Хизбалла" заплатит цену".

В 18:00 состоится заседание военно-политического кабинета. Оно начнется вскоре после возвращения премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Израиль.

Самолет главы правительства вылетел из США примерно в половину третьего ночи по израильскому времени, и прибудет в Израиль около полудня. Перед вылетом он провел совещания с главами силовых структур и сделал заявление для СМИ. "С того момента, как меня проинформировали о трагедии, я провожу консультации по вопросам безопасности и решил ускорить возвращение в Израиль. По прибытии я немедленно созову военно-политический кабинет, – заявил глава правительства. – Могу сказать, что Израиль не промолчит. Мы это так не оставим".

В аналогичном духе высказались многие министры израильского правительства.

Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что речь идет о переходе всех мыслимых границ и красных линий. "Это не война армии против армии. Это действия проиранской террористической организации против мирных граждан. Мы приближаемся к войне c Ливаном и "Хизбаллой". Мы заплатим большую цену на фронте и в тылу, однако в итоге этой войны "Хизбалла" будет разгромлена, Ливану будет причинен гигантский ущерб, а жители севера получат спокойствие и безопасность", – сказал глава израильского МИДа.

Министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") заявил, что за смерть детей Хасан Насралла должен заплатить своей головой, и Ливан в целом должен заплатить цену. "Премьер-министр обязан немедленно вернуться в Израиль. Пришло время действий", – заявил Смотрич

Министр экономики Нир Баркат заявил, что кабинет должен перейти от тактики сдерживания к атакующим действиям: "Баланс на севере страны должен быть полностью изменён , жители севера на должны оставаться брошенными на произвол судьбы".

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир побеседовал минувшим вечером с шейхом Муафаком Тарифом, духовным лидером друзской общины в Израиле, и заявил, что последовательно выступает в ее поддержку. "Именно поэтому я добиваюсь кооптации в ограниченный форум министров. Необходимо добиваться начала войны с "Хизбаллой"", – сказал Бен-Гвир.

В оппозиции также прокомментировали трагедию на севере, подвергнув критике и премьер-министра, и кабинет. "Правительство должно положить конец беспределу на севере. Так нельзя продолжать", – заявил глава партии Еш Атид Яир Лапид. Он добавил, что в эти часы Нетаниягу должен был бы быть в Израиле и управлять войной. "Он оторван от реальности", – заявил глава оппозиции.

Председатель "Махане Мамлахти" Бени Ганц сказал, что вина за происшедшее лежит на "Хизбалле", а ответственность – на государстве Ливан. "Если в Ливане жаждут спокойствия и тишины, им стоит сделать так, чтобы подобное не повторялось. Но я убежден, что этот инцидент не может остаться без серьезного ответа с нашей стороны", – добавил Ганц.

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, что Насралла несет ответственность за гибель множества детей и подростков в Маджаль-Шамсе и пришло время, чтобы он заплатил цену.

Депутат Кнессета Эфрат Райтен от партии "Авода" заявила, что "правительство , которое не может обеспечить безопасность граждан, должно немедленно подать в отставку". "Мы давно предупреждали, что правительство утратило север и полностью сбилось с курса. У правительства нет стратегии ведения войны, оно продолжает ту же самую провальую и бессмысленную форму ее ведения", – заявила Райтен.