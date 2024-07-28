На Голанах создан отряд по борьбе с террором из местных жителей

На Голанских высотах создан отряд по борьбе с террором "Пере", в который вошли жители нескольких населенных пунктов, в том числе друзских.

В репортаже, показанном в вечернем выпуске новостей телеканала "Кан-11", говорилось, что в отряд самообороны вошли жители Голан, проходившие службу в боевых подразделениях ЦАХАЛа. 7 октября многие члены этого подразделения, услышав о происходящем на границе с Газой, поехали в приграничную зону, чтобы принять участие в боях с террористами. Телеканал отметил, что после событий 7 октября один из членов отряда дал своему новорожденному сыну имя Нир-Оз.

Отряд по борьбе с террором создан и будет подчиняться бригаде "Голани".

В воскресенье, 28 июля, состоялись первые учения отряда, бойцов которого военные смогут поднять по тревоге в случае вторжения террористов. Бойцы отряда первыми примут бой, до прибытия подкрепления. Военные считают, что бойцы этого отряда есть множество плюсов: они хорошо знакомы с местностью, они проходили в армии боевую подготовку и имеют опыт боевых действий, а также у них высокая мотивация, поскольку здесь живут их семьи.