Региональный совет Мате-Ашер попросил жителей находиться рядом с бомбоубежищами

Региональный совет Мате-Ашер, находящийся в Западной Галилее, вечером 28 июля разослал жителям сообщения, в котором попросил соблюдать меры безопасности.

Эти сообщения адресованы гражданам, остающимся в эвакуированных правительством населенных пунктах, и оно не было согласовано со Службой тыла.

Местный совет попросил жителей оставаться рядом с бомбоубежищами и не собираться большими компаниями.