Региональный совет Мате-Ашер попросил жителей находиться рядом с бомбоубежищами
время публикации: 28 июля 2024 г., 22:00 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 22:00
Региональный совет Мате-Ашер, находящийся в Западной Галилее, вечером 28 июля разослал жителям сообщения, в котором попросил соблюдать меры безопасности.
Эти сообщения адресованы гражданам, остающимся в эвакуированных правительством населенных пунктах, и оно не было согласовано со Службой тыла.
Местный совет попросил жителей оставаться рядом с бомбоубежищами и не собираться большими компаниями.
Ссылки по теме