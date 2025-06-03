Актер Джонатан Джосс убит соседом-гомофобом. Погибшему было 59 лет

Актер Джонатан Джосс, озвучивающий в мультсериале "Царь горы" (King of the Hill) персонажа по имени Джон Редкорн, был убит в воскресенье, 1 июня, в результате нападения на почве ненависти. По обвинению в убийстве актера арестован его сосед, 56-летний Сигфредо Сеха Альварес.

Супруг погибшего актера Тристан Керн де Гонсалес в своем Facebook написал, что нападение было совершено на почве гомофобии: пару долгое время преследовали и угрожали им люди, которые "ясно давали понять, что не приемлют их отношения".

"У меня и у Джонатана не было оружия, мы никому не угрожали, – написал де Гонсалес. – Мы стояли рядом. Когда этот мужчина выстрелил, Джонатан оттолкнул меня с дороги. Он спас мне жизнь. Его убил тот, кто не мог вынести вида двух мужчин, любящих друг друга".

Он поделился также, что супруги неоднократно сообщали об угрозах в полицию, но ничего не было сделано.

Джонатан Джосс озвучивал Джона Редкорна в мультсериале "Царь горы" со второго по тринадцатый сезон. В ближайшее время готовился перезапуск сериала, и Джонатан рассказывал, что "работа над ним идет полным ходом".