Факты и фейки PR-кампании ХАМАСа. Видеокомментарий от Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном" представляет видеокомментарий Давида Шарпа – об изменении проводимой Израилем гуманитарной политики в секторе Газы в результате лживой медийной кампании ХАМАСа.

В новом выпуске Давид Шарп анализирует, как ХАМАС одержал важную медийную победу, заставив Израиль пересмотреть гуманитарную политику в Газе. Массовая кампания о "голоде", хотя и не соответствующая фактам, оказалась чрезвычайно эффективной.

Под давлением международного сообщества и искажённых нарративов, Израиль был вынужден увеличить объёмы гуманитарной помощи и даже прибегнуть к сбросам с воздуха, что ранее казалось невозможным.

Эта тактическая уступка ослабила позиции Израиля на переговорах по заложникам: ХАМАС стал жёстче в своих требованиях. В то же время израильская пресса невольно подыграла фейковым сообщениям, усиливая эффект. При этом, нынешняя реальность не позволяет Иерусалиму проводить боевые действия без международной легитимации.

Кроме политического аспекта, в выпуске рассматриваются причины потерь ЦАХАЛа. Основными остаются мины, ПТУРы с близкой дистанции и тактические просчёты – от недостаточной дисциплины до отсутствия надлежащего охранения бронетехники. Некоторые случаи подрыва происходят из-за того, что боевики беспрепятственно приближаются к танкам и БТР.

Если не произойдёт дипломатический прорыв, Израилю придётся принимать серьёзные решения, включая возможное усиление военных действий. Вопрос в том, готов ли ХАМАС к капитуляции, или временная победа на медийном фронте лишь укрепила его уверенность.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".