Стрельба в ответ на камни: полиция задержала израильтянина, четырех арабов и двух туристов
время публикации: 28 июля 2025 г., 23:03 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 23:03
Полиция подчеркивает, что расследование инцидента возле мошава Кармель в Иудее находится на начальной стадии. На данный момент задержаны: израильтянин, четверо палестинцев, и двое иностранных туристов.
Ранее израильские СМИ сообщали, что возле мошава Кармель палестинские арабы бросали камни в израильтянина, занимавшегося строительными работами. Израильтянин открыл огонь из личного оружия по "камнеметателям" и ранил двоих из них. Позднее стало известно, что один из раненых скончался.
Из полиции передают, что следственные мероприятия продолжатся ночью.