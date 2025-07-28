Стрельба в ответ на камни: полиция задержала израильтянина, четырех арабов и двух туристов

Полиция подчеркивает, что расследование инцидента возле мошава Кармель в Иудее находится на начальной стадии. На данный момент задержаны: израильтянин, четверо палестинцев, и двое иностранных туристов.

Ранее израильские СМИ сообщали, что возле мошава Кармель палестинские арабы бросали камни в израильтянина, занимавшегося строительными работами. Израильтянин открыл огонь из личного оружия по "камнеметателям" и ранил двоих из них. Позднее стало известно, что один из раненых скончался.

Из полиции передают, что следственные мероприятия продолжатся ночью.