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Израиль

Стрельба в ответ на камни: полиция задержала израильтянина, четырех арабов и двух туристов

Иудея и Самария
время публикации: 28 июля 2025 г., 23:03 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 23:03
Стрельба в ответ на камни: полиция задержала израильтянина, четырех арабов и двух туристов
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция подчеркивает, что расследование инцидента возле мошава Кармель в Иудее находится на начальной стадии. На данный момент задержаны: израильтянин, четверо палестинцев, и двое иностранных туристов.

Ранее израильские СМИ сообщали, что возле мошава Кармель палестинские арабы бросали камни в израильтянина, занимавшегося строительными работами. Израильтянин открыл огонь из личного оружия по "камнеметателям" и ранил двоих из них. Позднее стало известно, что один из раненых скончался.

Из полиции передают, что следственные мероприятия продолжатся ночью.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2025

В Иудее израильтянин открыл огонь в сторону палестинских "камнеметателей", ранив двоих из них