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Израиль

В Иудее израильтянин открыл огонь в сторону палестинских "камнеметателей", ранив двоих из них

ЦАХАЛ
Иудея и Самария
время публикации: 28 июля 2025 г., 18:40 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 18:40
В Иудее израильтянин открыл огонь в сторону палестинских "камнеметателей", ранив двоих из них
Issam Rimawi/Flash90

Возле мошава Кармель в Иудее десятки палестинских арабов бросали камни в израильтянина, занимавшегося строительными работами.

Сайт 0404.co.il сообщает, что израильтянин открыл огонь из личного оружия в сторону "камнеметателей" и ранил двоих из них.

Силы ЦАХАЛа и полиция находятся на месте происшествия, начато расследование.

Израиль
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