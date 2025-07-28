В Иудее израильтянин открыл огонь в сторону палестинских "камнеметателей", ранив двоих из них
время публикации: 28 июля 2025 г., 18:40 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 18:40
Возле мошава Кармель в Иудее десятки палестинских арабов бросали камни в израильтянина, занимавшегося строительными работами.
Сайт 0404.co.il сообщает, что израильтянин открыл огонь из личного оружия в сторону "камнеметателей" и ранил двоих из них.
Силы ЦАХАЛа и полиция находятся на месте происшествия, начато расследование.
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