В Иудее израильтянин открыл огонь в сторону палестинских "камнеметателей", ранив двоих из них

Возле мошава Кармель в Иудее десятки палестинских арабов бросали камни в израильтянина, занимавшегося строительными работами.

Сайт 0404.co.il сообщает, что израильтянин открыл огонь из личного оружия в сторону "камнеметателей" и ранил двоих из них.

Силы ЦАХАЛа и полиция находятся на месте происшествия, начато расследование.