В Самарии израильские военные задержали трех "камнеметателей"

На шоссе возле арабской деревни Аль-Лубан аш-Шаркия, в зоне ответственности бригады "Шомрон", палестинские арабы бросали камни в машины с израильскими номерными знаками. В результате каменных атак не было пострадавших, однако нескольким транспортным средствам причинен ущерб.

Силы ЦАХАЛа, прибывшие на место происшествия, задержали трех подозреваемых, у одного из которых при обыске был обнаружен нож.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские военные зашли в деревню Аль-Лубан аш-Шаркия.