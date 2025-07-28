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Израиль

В Самарии израильские военные задержали трех "камнеметателей"

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 28 июля 2025 г., 22:48 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 22:48
В Самарии израильские военные задержали трех "камнеметателей"
AP Photo/Majdi Mohammed

На шоссе возле арабской деревни Аль-Лубан аш-Шаркия, в зоне ответственности бригады "Шомрон", палестинские арабы бросали камни в машины с израильскими номерными знаками. В результате каменных атак не было пострадавших, однако нескольким транспортным средствам причинен ущерб.

Силы ЦАХАЛа, прибывшие на место происшествия, задержали трех подозреваемых, у одного из которых при обыске был обнаружен нож.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские военные зашли в деревню Аль-Лубан аш-Шаркия.

Израиль
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