В Израиле останется три пункта экстренной репатриации для граждан Украины и гуманитарных случаев, в России ждут очереди 13 тысяч семей

Министерство алии и интеграции сообщает, что в связи с уменьшением спроса в пунктах экстренной репатриации (One Stop Shop) и в связи с тем, что в этих пунктах больше не будут принимать граждан России, в Израиле с 1 июля будут работать только три таких пункта – по одному в каждом округе.

Ранее пунктов One Stop Shop было 11 по всей стране.

Также сообщается, что за последние два месяца в пункты One Stop Shop поступило 60 прошений о смене статуса на статус репатрианта, и подчеркивает, что почти все эти прошения были от граждан России.

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При этом глава "Натива" Нета Брискин сообщила на заседании комиссии Кнессета по алие, что в России ждут очередь на консульскую проверку около 13 тысяч семей. Ждать очереди нужно не менее восьми месяцев. Брискин подчеркивает, что в России сейчас работает максимальное число консулов "Натива".

Напомним, в апреле министерство алии и интеграции приняло решение закрыть пункты экстренной репатриации для граждан России и Беларуси. Прошение о смене статуса в экстренном порядке могут подать только те граждане России и Беларуси, которые прибыли в Израиль до 29 мая 2023 года.