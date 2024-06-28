ЦАХАЛ сообщает о ходе операции в Шуджаийе. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что силы 98-й дивизии вновь вошли в район Шуджаийя, к востоку от города Газа, где в ноябре-декабре 2023 года проводилась военная операция. Причиной начала "зачистки" стало получение разведывательной информации о возвращении террористов в данный район.

В операции в Шуджаийе задействованы бойцы 7-й бригады "Саар ми-Голан" и бригады "Цанханим".

Одновременно с вводом наземных сил в Шуджаийю израильские ВВС атаковали десятки целей в этом районе. В частности, были атакованы группы террористов, укрывавшихся в школах и на объектах UNRWA.

В сообщении ЦАХАЛа также говорится о нанесении в ночь на 28 июня израильскими ВВС ударов по целям в районе Дир аль-Балаха, в центре сектора.

Подчеркивается, что делается все возможное для минимизации ущерба гражданскому населению сектора Газы.